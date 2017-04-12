Режиссер Регнарс Вайварс: гимн Латвии - мелочен

Регнарс Вайварс
 

Регнарс Вайварс. Фото: Dailes teātris

Скандальный актер и режиссер театра «Дайлес» Регнарс Вайварс несколько дней назад поднял в Facebook основательную бурю. Вскоре после полуночи он опубликовал гимн Латвийской ССР, добавив, что нынешний «Dievs, svētī Latviju» - мелочен. Конечно, под этим острым мнением появились не менее острые комментарии, пишет Apollo.

Позднее в записи Вайварс сообщил: «Я и не знал, в какой стране мы живем, если мне за 30 минут позвонили 83 человека, чтобы сказать, что я сяду в тюрьму за кощунство над гимном. Среди них есть и юристы».

Фото: Facebook

Люди отреагировали на высказывание по-разному - одни высмеивали актера («Меньше пить надо!»), в свою очередь другие, впечатлившись его высказываниями, решили продолжить мирную дискуссию о том, нужен ли Латвии новый гимн.

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Подобная дискуссия, между прочим, периодически появляется в публичном пространстве, так как многим агностикам и просто неверующим людям сложно идентифицироваться с обращением к Богу, звучащем в гимне.


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