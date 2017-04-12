Возможно, взломали: литовское BNS сообщило об отравлении солдат США в Латвии ипритом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: INTS KALNINS / REUTERS

В среду в интернет-системе вильнюсского бюро Балтийского агентства новостей BNS была размещена ложная новость о якобы имевшем место отравлении американских военных в Латвии.

Этот текст не создан редакцией BNS. Сейчас специалисты выясняют, кто мог разместить это ложное сообщение.

В выдуманной новости на литовском и русском языках говорилось, что американские военные в Латвии отравились ипритом. В конце текста была приписка о том, что находящийся на дне Балтийского моря иприт является экологической бомбой, «и только Кремль знает, когда она взорвется».

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«Текст написан как явная провокация», - сказал заместитель директора по содержанию литовского бюро BNS Вайдотас Бянюшис.

В январе мишенью кибератаки стал дата-центр BNS в Эстонии.


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