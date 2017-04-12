Выигравший 249 тысяч евро латвиец рассказал, на что потратит деньги

 

Фото: Caro/Scanpix

Проживающий в Дании латвиец 5 апреля выиграл 249 192, сообщает Apollo со ссылкой на «Latvijas Loto».

30-летний игрок переселился в Данию 7 лет назад, сейчас живет там и в Латвии возвращаться не думает, однако выигранная сумма стала хорошей причиной вернуться. Правда, только для того, чтобы оформить выигрыш.

«249 тысяч - большие деньги, но я бы не сказал, что огромные. Если приобрести недвижимость, тогда остаток за лет пять можно спокойно потратить», - рассказал победитель.

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Он специально приехал из Дании, чтобы оформить выигрыш. «Мне в Латвии нечего делать. Если есть знакомые, тогда теплое местечко можно найти, но в целом ситуация на рынке труда неоптимистичная. Если сравнить цены, то в Латвии и Дании они одинаковые, а зарплаты - в Дании несоизмеримо больше».

Мужчина до конца еще не решил, что делать с выигрышем, но в качестве одной из возможностей рассматривает приобретение недвижимости в Рижском районе, возможно, под Саулкрасти.

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