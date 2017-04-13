Пасха в этом году может быть более снежной, чем прошлое Рождество

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Пасха в этом году в Латвии может быть более снежной, чем прошлое Рождество, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

По информации «Global Forecast System», в воскресенье ночью и днем будет идти дождь и снег, во многих районах может образоваться снежный покров. Во второй день Пасхи выглянет солнце, снег будет кратковременным.

На Рождество 2016 года в Латвии не было снежного покрова, шел дождь, 24 и 25 декабря местами снег. Температура воздуха ночью и днем была 0..+6 градусов, 25 октября до +6..+10.

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На Пасху температура воздуха будет не больше +1..+7 градусов,

в ночь на воскресенье прогнозируется мороз до -2..-9 градусов, теплее будет на побережье.

Пасха 2012 года, 8-9 апреля, также была более холодной и снежной, чем Рождество. Под весом снега ломались деревья, мороз ночью составил до -11 градусов.

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