Вике-Фрейберга: люди с советских времен привыкли, что все должно быть бесплатно

Вайра Вике-Фрейберга
 

Вайра Вике-Фрейберга. Фото: Edijs Pālens /LETA

Столетие Латвии - очень важное событие, и дискуссии о необходимости крупного финансирования в данном случае бессмысленны. Об этом в интервью Латвийскому радио заявила экс-президент Вайра Вике-Фрейберга, сообщает агентство ЛЕТА.

По ее словам, в людях с советских времен сохранилось понятие, что все должно быть бесплатно, а в действительности любое дело требует усилий и денег.

Она отметила, не надо «ссориться и ныть за сантимы» - «мы либо уважаем, либо не уважаем себя как государство».

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Вике-Фрейберга заявила, что каждый раз, включая радио, мы слышим об очередных реформах в образовании и медицине, и было бы хорошо однажды привести в порядок обе эти системы.

Она хотела бы также, чтобы к столетию Латвии было бы приведено в порядок архитектурное наследие Риги.


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