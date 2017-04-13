Дизайнер и диджей сразятся на ринге в боксёрском поединке

 

Фото: Пресс-фото

5-го мая, в Риге пройдёт боксёрский поединок между дизайнером одежды Ильей Булычевым и ди-джеем Leksy (Виталием Олейниковым). Все вырученные деньги за билеты пойдут на благотворительность.

По мнению дизайнера Ильи Булычева, данный проект является для него новым вызовом, к которому он готовится по максимуму.

«Готовлюсь к интересному поединку с более тяжелым и высоким соперником. Считаю, что мужчине для роста нужны вызовы и преодоления, чем и занимаюсь постоянно. Ощущения максимальной собранности, организм входит в боевой режим, есть видение цели и сжатые сроки для подготовки», - подчеркнул Булычев.

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Тем временем, Leksy уверен в том, что дизайнер даже не выйдет против него на ринг. А если Булычев и осмелится, то Leksy обещает сделать его поражение долгим и запоминающимся.

«Этому слизняку поступит какая-нибудь крупная партия джинсов, которые надо будет срочно дырявить или состаривать, и он сольется. Но если нет, я постараюсь продержать его на ногах как можно дольше, чтобы зрителям было не так обидно за то, что они в пятницу отвлеклись от чего-то полезного», - сказал Виталий Олейников.

К слову, соперники еще не решили, поединок будет состоять из 3 или 6 раундов по 3 минуты. Место проведения будет объявлено позже.

Вход на поединок будет доступен тем, кто перечислит 5 или более евро на фонд помощи Денису Пашковскому на сайте ziedot.lv. Доказательство перевода на благотворительный счет и будет считаться билетом на поединок.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Ссылка для перечислений

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Остальная информация по ивенту будет опубликована здесь


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