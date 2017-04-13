Какую работу через Госагентство занятости находят беженцы

На учете в Госагентстве занятости на данный момент состоят 19 человек, получивших статус беженца или альтернативный статус. Пять из них уже нашли работу, а продолжают работать - трое, заявила в интервью передаче «900 секунд» телеканала LNT глава ГАЗ Эвита Симсоне.

Как сообщает агентство ЛЕТА, в основном, это работа, не требующая высокой квалификации - несколько человек работают поваром и помощниками кондитеров.

Еще часть лиц осваивает госязык на уровне А2. При посредничестве Госагентства занятости его освоили еще 20 человек.

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Незнание языка является первым препятствием для интеграции этих людей в рынок труда, важны также культурные отличия, подчеркнула Симсоне.

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