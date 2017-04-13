С использованием «зеленого коридора» обследовано более 700 пациентов

С октября 2016 года, воспользовавшись «зеленым коридором», то есть, возможностью пройти оплачиваемые государством диагностические обследования вне общей очереди на получение этих услуг, обследованы и проконсультированы свыше 700 пациентов с подозрением на онкологические заболевания. Об этом агентству ЛЕТА сообщили в Национальной службе здравоохранения (НСЗ).

Как отметила министр здравоохранения Анда Чакша, внесенные улучшения работают, и следующий шаг - найти решения, чтобы улучшить подобным образом доступность диагностики и лечения пациентам, нуждающимся в повторном лечении от онкозаболеваний.

По данным НСЗ, чаще всего приоритетное диагностическое обследование обеспечивается пациентам с подозрением на рак молочной железы и толстой кишки. Более чем в 25% случаев в результате диагностических обследований обнаружены изменения в состоянии здоровья пациента и необходимость в проведении дополнительных исследований или соответствующем лечении.

Реклама

«Зеленый коридор» предусматривает возможность для семейных врачей направлять пациентов с медицински обоснованными подозрениями на злокачественную опухоль на необходимые диагностические обследования в 11 наиболее распространенных случаях локализации опухоли, чтобы обеспечить своевременное обследование и начало лечения. Обследования пациент проходит в течение 10 рабочих дней с момента обращения в лечебное учреждение, они оплачиваются по факту - сверх установленной договорами с НСЗ суммы.

Для улучшения доступности оплачиваемых государством услуг здравоохранения пациентам с онкозаболеваниями в этом году дополнительно выделено 12,3 млн еврo.

Существенно увеличилось также госфинансирование на обеспечение компенсируемых медикаментов пациентам с онкозаболеваниями. В 2016 году медикаменты были оплачены 23 тыс. пациентов на сумму 22 млн евро - на 1,3 млн евро больше, чем в 2015 году. К марту 2017 года на эти цели израсходовано на 206 тыс. евро больше, чем за тот же период 2016 года.