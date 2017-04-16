Знаешь ли ты, сколько миллиардов долларов во всем мире тратится на Пасху, где испекли самый большой в мире пасхальный кулич и в какой из всех бывших стран СССР и католическая, и православная Пасха считаются государственными праздничными днями? Пройди наш тест, и ты узнаешь много нового!
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