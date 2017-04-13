В ночь на пятницу ожидаются заморозки

В ночь на пятницу температура воздуха в Латвии опустится до 0..-5 градусов, прогнозируют синоптики.

Завтра днем столбики термометра в тени поднимутся не выше +4..+9 градусов.

Ожидается переменная облачность, осадков будет мало - местами, в основном в Видземе, пройдет небольшой снег. Ночью в некоторых регионах возможен туман.

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В Риге в пятницу будет переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура составит 0..-3 градуса, а днем не превысит +6 градусов.

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