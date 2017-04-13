На реконструкцию телебашни уйдет более 2 млн; на 93-метровой высоте вновь будет ресторан

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

После реконструкции телебашни на Закюсале и благоустройства прилегающей территории планируется принимать до 200 тыс. посетителей в год по сравнению с неполными 20 тыс. в настоящее время, заявил руководитель Латвийского государственного центра радио и телевидения Янис Бокта.

Сегодня был подписан договор о разработке технического проекта реконструкции телебашни на сумму 2,225 млн евро.

Руководитель разработчика проекта ООО «Nams» Сергей Никифоров сообщил, что после реконструкции в здании у подножья башни будет открыт центр инноваций и науки, на 93-метровой высоте вновь будет ресторан, а смотровая площадка на 97-метровой высоте будет оборудована стеклянными кабинами, откуда можно будет любоваться окрестностями. В свою очередь на высоте 134 метра вокруг башни будет построена дорожка «sky walk» с прозрачным полом для любителей острых ощущений.

Реклама

На земле возле башни одним из элементов благоустройства станет контур Латвии, по которому можно будет не только прогуляться, но и полюбоваться им сверху, с высоты птичьего полета.

Разработка строительного проекта продлится около двух лет, в течение которых телебашня продолжит работу. Стоимость реконструкции башни на Закюсале пока не прогнозируется.

Еще по этой теме
Первая очередь реконструкции Рижского центрального рынка будет стоить 6 млн евро

Первая очередь реконструкции Рижского центрального рынка будет стоить 6 млн евро

Смета реконструкции Большой эстрады выросла на несколько миллионов

Смета реконструкции Большой эстрады выросла на несколько миллионов


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн Showbiz

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской Showbiz

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной Showbiz

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной

Студентам удалось заснять извержение вулкана в опасной близости Hi-Tech

Студентам удалось заснять извержение вулкана в опасной близости

Пасха в Риге для всей семьи: программа мероприятий Wo&Men

Пасха в Риге для всей семьи: программа мероприятий

Туризм

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ В СЕРВИ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ В СЕРВИ ...
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
http://alkoutlet.lv

Темы

 