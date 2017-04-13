В четверг посетителей «Maxima» ждал неприятный сюрприз

В Русский TVNET обратилась читательница, которая, как и многие посетители магазинов Maxima сегодня, оказалась в очень неприятной ситуации.

Читательница пишет: «Сегодня в магазинах Maxima творилось что-то ужасное. Большинство рижан, после рабочего дня отправились закупаться продуктами к пасхальному столу, но, как оказалось, ни в одном магазине сети сегодня невозможно было расплатиться карточкой. Более того, данную новость покупатель узнавал, только подойдя к кассе, ведь нигде не было указано никакой информации, лишь маленькая табличка рядом с кассиршей. Люди, простоявшие в очереди длительное время, понимали, что не могут заплатить за товар и им приходилось покидать магазин с пустыми руками. Понятное дело, все уходили недовольными и огорченными».

Читательница также указала, что по словам кассирши, проблема с терминалами возникла из-за Литвы.

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