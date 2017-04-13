В четверг посетителей «Maxima» ждал неприятный сюрприз

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

В Русский TVNET обратилась читательница, которая, как и многие посетители магазинов Maxima сегодня, оказалась в очень неприятной ситуации.

Читательница пишет: «Сегодня в магазинах Maxima творилось что-то ужасное. Большинство рижан, после рабочего дня отправились закупаться продуктами к пасхальному столу, но, как оказалось, ни в одном магазине сети сегодня невозможно было расплатиться карточкой. Более того, данную новость покупатель узнавал, только подойдя к кассе, ведь нигде не было указано никакой информации, лишь маленькая табличка рядом с кассиршей. Люди, простоявшие в очереди длительное время, понимали, что не могут заплатить за товар и им приходилось покидать магазин с пустыми руками. Понятное дело, все уходили недовольными и огорченными».

Читательница также указала, что по словам кассирши, проблема с терминалами возникла из-за Литвы.

Реклама
Еще по этой теме
Пасха: изменения в графике движения транспорта и работе автостоянок

Пасха: изменения в графике движения транспорта и работе автостоянок

Маршрут на выходной: Вильнюс, пасхальный стол Республики Ангела

Маршрут на выходной: Вильнюс, пасхальный стол Республики Ангела

Пасха в этом году может быть более снежной, чем прошлое Рождество

Пасха в этом году может быть более снежной, чем прошлое Рождество


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Пасха в Риге для всей семьи: программа мероприятий Wo&Men

Пасха в Риге для всей семьи: программа мероприятий

Собрались встретить Пасху за границей? Тогда кое-что надо знать Wo&Men

Собрались встретить Пасху за границей? Тогда кое-что надо знать

ВИДЕО: поездка на самом экстремальном аттракционе в Европе Hi-Tech

ВИДЕО: поездка на самом экстремальном аттракционе в Европе

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской Showbiz

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн Showbiz

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн

Читатель спрашивает

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ В СЕРВИ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБУЧЕНИЮ В СЕРВИ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 