«Не надо считать вернувшихся в Латвию неудачниками, люди возвращаются не только ради денег»

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

"Долгое время в обществе у нас поддерживался миф, что уезжают одни только неудачники, которые не могут найти себе применение. Потом на смену ему пришел миф, что возвращаются оттуда одни неудачники, которые даже там не смогли нормально устроиться.

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Получается, что вроде бы те, кто вернулся - это отсортированные неудачники из группы неудачников. Неудачники в квадрате. Но это неверное мнение", - так говорит о латвийских реэмигрантах автор исследования "Возвращение в Латвию" профессор факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета Михаил Хазан.

Согласно данным исследования, уехавшие работать за границу латвийцы возвращаются чаще всего по эмоциональным причинам. На вопрос «Почему вы вернулись в Латвию?» 50,3% ответило, что им не хватает родственников и друзей, 38,6% сказали, что скучают по Латвии. Еще 23,2% указали, что побудили их вернуться семейные обстоятельства, 21,2% указали, что желают, чтобы их дети жили и учились в Латвии. 17,4% признались, что их не устраивают условия жизни за границей, 16,8% поехали вслед за любимым человеком. 14,8% сказали, что причина для возвращения - привычная среда жизни и еще 8,6% указали, что у них ухудшилось здоровье.

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"Из всех уехавших за последние 13 лет - а это примерно 370 тысяч человек, около 30-40% вернулись.

- рассказывает rus.db.lv Михаил Хазан. - Очень точных оценок нет, но картина примерно такова. Это довольно много, но ведь остаются за границей 60-70% от всех уехавших. Причем есть нехорошая тенденция: начиная с кризисных лет, ориентация на "уехал временно, чтобы накопить денег" сменилась на "уехал на постоянное место жительства" и на "уехал, чтобы жить в стабильном государстве, где нет резких скачков экономики"

Однако считать людей, которые не выдержали жизни за границей, неудачниками - в корне неверно.

«Принять решение об отъезде вообще не так просто, как кажется. Надо быть внутренне мобильным и готовым к переменам. В целом мобильных людей - меньшинство, но их становится все больше с каждым поколением, мир меняется в сторону мобильности.

Кроме того, люди уезжали из Латвии не только по экономическим причинам, a возвращались в основном не по экономическим причинам.

Примерно треть эмигрантов указывали в качестве причины отъезда неэкономические мотивы, например, недовольство своими перспективами в Латвии, происходящими в Латвии процессами, политической средой, желание улучшить качество жизни, посмотреть мир.

Были и такие, которые в Латвии жили совсем не плохо и даже получали по 1,5 тысячи евро, но чувствовали, что их потенциал за границей гораздо больше. Не обязательно только в финансовом вопросе, но и может быть и в вопросе влияния. Здесь, к примеру, человек руководил предприятием с 50 работниками, а там со временем стал третьим вице-президентом крупной корпорации с совершенно другим масштабом деятельности».

По данным исследования, 25% ремигрантов, скорее всего, не останутся в Латвии, а каждый пятый не смог сказать, где будет жить через год. 8% ремигрантов планируют частично жить в Латвии и частично за границей, а половина через год видит себя в Латвии. Уехать более склонны те ремигранты, которые сейчас «с трудом сводят концы с концами», а также те, у кого за границей подобных проблем не было. Также уехать чаще хотят нелатыши, люди, у которых были сложности с адаптацией в Латвии и те, кто жил за границей более чем в двух странах. Мужчины чаще, чем женщины, хотят покинуть Латвию, а желание остаться растет с возрастом. Желание остаться в Латвии сильнее у тех, кто долго прожил за границей.

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