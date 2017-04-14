В Латвии все меньше людей считают себя христианами

 

Фото: EPA/LETA

Все меньше людей в Латвии считают себя христианами, свидетельствует результаты опроса, проведенного в марте центром социологических исследований SKDS.

Опрос показал, что 41% латвийцев верят в Бога и считают себя христианами. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на пять процентных пунктов. Больше всего верующих и считающих себя христианами людей в Латвии было в 2012 году - 53%.

Еще 31% опрошенных сказали, что верят в Бога, но христианами себя не считают. Этот показатель в течение года вырос на три процентных пункта.

Реклама

17% респондентов в Бога не верят. Их удельный вес с 2009 существенно не менялся, составляя от 17% до 19%.

Однако в этом году почти в два раза вырос удельный вес людей, которым было сложно сказать, верят ли они в Бога или нет - ответ на этот вопрос не смогли дать 10% опрошенных, тогда как в прошлом году было 6% таких респондентов.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

ФОТО: Те случаи, когда рисунки на стенах действительно в тему Hi-Tech

ФОТО: Те случаи, когда рисунки на стенах действительно в тему

ВИДЕО: поездка на самом экстремальном аттракционе в Европе Hi-Tech

ВИДЕО: поездка на самом экстремальном аттракционе в Европе

Как важно иногда потерять ключи от машины... Hi-Tech

Как важно иногда потерять ключи от машины...

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной Showbiz

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн Showbiz

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн

Церковь

Общество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 