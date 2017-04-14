Протест или месть? Поступок соседки возмутил жителей Каугури

В группе жителей Юрмалы в Facebook появилось видео, на котором изображен весьма оригинальный метод борьбы с парковкой возле дома.

На видео видно, как некая женщина сбрасывает несколько зеркал на место, которое, судя по всему, облюбовали желающие припарковаться к дому. Что это - протест, месть или борьба за зеленую зону, неизвестно....

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Поступок вызвал негодование у местных жителей :«Ненормальная!», «Дети же могут порезаться и животные!», «Где она столько зеркал взяла, наверное все из дома вынесла», - отмечается в коментариях.

Как отмечают свидетели, была вызвана полиция, разбитые стекла какое-то время продолжали валяться на дороге. Утром 14 апреля они были убраны.

Фото: Facebook