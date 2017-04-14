Протест или месть? Поступок соседки возмутил жителей Каугури

 

Фото: facebook

В группе жителей Юрмалы в Facebook появилось видео, на котором изображен весьма оригинальный метод борьбы с парковкой возле дома.

На видео видно, как некая женщина сбрасывает несколько зеркал на место, которое, судя по всему, облюбовали желающие припарковаться к дому. Что это - протест, месть или борьба за зеленую зону, неизвестно....

Facebook

Реклама

Facebook

Поступок вызвал негодование у местных жителей :«Ненормальная!», «Дети же могут порезаться и животные!», «Где она столько зеркал взяла, наверное все из дома вынесла», - отмечается в коментариях.

Как отмечают свидетели, была вызвана полиция, разбитые стекла какое-то время продолжали валяться на дороге. Утром 14 апреля они были убраны.

Фото: Facebook


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Собрались встретить Пасху за границей? Тогда кое-что надо знать Wo&Men

Собрались встретить Пасху за границей? Тогда кое-что надо знать

Пасха в Риге для всей семьи: программа мероприятий Wo&Men

Пасха в Риге для всей семьи: программа мероприятий

ФОТО: Те случаи, когда рисунки на стенах действительно в тему Hi-Tech

ФОТО: Те случаи, когда рисунки на стенах действительно в тему

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской Showbiz

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной Showbiz

ФОТО: Отчим Ким Кардашян окончательно стал женщиной

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 