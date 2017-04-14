Последний привет от зимы тем, кто переобул летние шины

 

Фото: AP/LETA

Предстоящей ночью в связи с минусовой температурой на дорогах может возникнуть обледенение, предупреждает предприятие «Латвияс валстс цели» (ЛВЦ).

Особенно быстро могут обледеневать мосты, путепроводы и дороги, которые проходят вдоль водоемов и через леса. В некоторых регионах синоптики прогнозируют также снег и мокрый снег.

ЛВЦ призывает водителей соблюдать осторожность и выбирать скорость движения, соответствующую состоянию дороги.

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В соответствии с последними прогнозами устойчивый снежный покров в Латвии все же не образуется.

Циклон, которого ранее ждали в воскресенье, пройдет южнее, поэтому сильного снегопада, скорее всего, не будет.

17-20 апреля в Латвии могут быть побиты рекорды холода. До этого самая низкая температура воздуха, которая в эти дни была зарегистрирована в стране, составляла -8,3..-9,6 градуса в 1979 году.

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