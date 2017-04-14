Политически репрессированным лицам до 100 евро увеличат пособие

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Рижская дума планирует увеличить ежегодное пособие для политически репрессированных лиц и участников движения национального сопротивления с 75 до 100 евро.

Как сообщили в думе, комитет по социальным вопросам на заседании 18 апреля рассмотрит вопрос об изменениях в правилах о ежегодной выплате пособий политически репрессированным и участникам движения национального сопротивления в честь провозглашения Латвийской Республики.

В прошлом году пособие получали 3119 человек, их сумма составила 234 525 евро. Так как количество получателей пособий с каждым годом уменьшается, планируется, что в 2017 году пособие получат 3104 человека, а их сумма составит 310 400 евро.

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