Синоптики передумали: сильнейшие снегопады пройдут мимо Латвии

Согласно последнему прогнозу погоды, циклон, который ранее ожидался в воскресенье в Латвии, сдвинулся немного дальше на юг, в связи с чем снегопады коснутся нашей страны меньше, чем планировалось.

Еще в четверг прогнозы показывали, что самый сильный снег пройдет именно в Латвии, но в пятницу прогноз изменился, теперь расчеты свидетельствуют, что крупная зона осадков пройдет южнее.

Уже в субботу основательные снегопады идут на юге Швеции, где объявлено оранжевое предупреждение. В ночь на воскресенье обильные осадки ожидаются в части Литвы. Циклон будет продвигаться дальше на восток, и основательный снег возможен на юге Латгалии, севере Белоруссии и местами в России.

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Ожидается, что в Литве и Белоруссии толщина снежного покрова может достичь 5-10 сантиметров, а в отдельных местах еще больше. На юге Латгалии, в том числе и в Даугавпилсе, ожидается несколько сантиметров снега.

Температура воздуха ночью в Латвии местами опустится до -5 градусов, возможны рекорды холода.

На северо-востоке Эстонии, где земля уже покрылась снегом, в ночь на субботу мороз достиг -10 градусов.

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