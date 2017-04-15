Стало известно, когда в Латвию вернется тепло. Ждать еще долго

В ближайшие пять дней в Латвии ожидается нехарактерно холодная для апреля погода, во второй половине следующей недели немного потеплеет, но настоящее тепло может вернуться через две недели, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на «Global Forecast System».

Холоднее всего будет с воскресенья, 17 апреля, по четверг, 20 апреля. В эти дни температура воздуха ожидается преимущественно ниже +5 градусов, на большей части территории страны ожидается мороз до -2..-7 градусов. В отдельных местах столбик термометра может опуститься еще ниже. Местами возможны рекорды холода.

Влажность воздуха в ближайшие сутки будет низкой, поэтому большого количества осадков синоптики не прогнозируют, на обширной территории ожидается кратковременный снег. Обильные снегопады возможны лишь утром в воскресенье на юге Латгале.

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В первой половине будущей недели погоду будет устанавливать антициклон, а в конце недели - циклон. Он принесет более влажный и теплый воздух, а также осадки в виде дождя, снега и града, возможны грозы. Температура воздуха не будет превышать +10 градусов, ночью ожидается минусовая температура.

Прогнозы на последнюю неделю апреля имеют два наиболее вероятных сценария - постепенное или же резкое повышение температуры. Под влиянием циклона чаще будут идти дожди.

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