Собраны подписи для создания нового автобусного маршрута в Риге

 

Фото: Agnese Gulbe / LETA

На портале «Manabalss.lv» собраны необходимые 1000 подписей, чтобы подать в Рижскую думу инициативу о введении в столице нового маршрута общественного транспорта из Иманты в Юглу через К.Улманя гатве, ул. Краста и микрорайон Плявниеки.

Инициатором сбора подписей стало объединение «Pilsēta cilvēkiem». Цель инициативы - собрать тысячу подписей, чтобы подать их в Рижскую думу, сообщает агентство ЛЕТА.

В заявке на инициативу указано, что в Риге за последние 30 лет изменились направления поездок людей - если раньше большая часть жителей работала на заводах, то сейчас построено очень много торговых центров, офисных комплексов, большинство из которых размещены в незастроенных ранее местах.

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По мнению авторов, действующие маршруты соединяют, главным образом, эти места с центом города, а интервалы движения слишком большие. К примеру, путь от остановки «улица Руденс» в Плявниеках до торгового центра «Mols» может занять на общественном транспорте 30-40 минут. В инициативе указано, что это приводит к тому, что люди вынуждены покупать автомобили и ехать на работу на них. В результате, увеличивается интенсивность движения, ухудшается качество воздуха, затрудняется размещение машин в дворах многоквартирных домов и увеличиваются расходы людей на транспорт.

Рижской думе предлагают решить эту проблему, создав новый автобусный маршрут, который курсировал бы по проспекту Курземес (ул. Айритес), ул. Золитудес, Ростокас, Анниньмуйжас, Апузес, Юркалнес, К.Улманя гатве, Краста, Лубанас, А.Сахарова, А.Деглава, Улброкас, Бикерниеку, Хипократа, Малиенас, Юглас, Мурьяну.


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