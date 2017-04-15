К 2025 году пенсионный возраст увеличится до 65 лет

Уже с 2014 года в Латвии постепенно повышается пенсионный возраст и к 2025 году он достигнет 65 лет. Об этом агентству ЛЕТА рассказала директор департамента соцстрахования Министерства благосостояния Сандра Стабиня.

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По ее словам, повышать пенсионный возраст и в дальнейшем не планируется.

В Латвии, как и в других странах ЕС, наблюдается постепенное старение общества, увеличивается число пожилых людей, снижается рождаемость и число трудоспособных жителей. Эти обстоятельства непосредственно влияют на пенсионную систему, которая основана на принципе солидарности. Влияет на нее и увеличение продолжительности жизни.

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По данным ЦСУ, в Латвии возросла предполагаемая продолжительность жизни как для новорожденных, так и для жителей пенсионного возраста. Демографические тенденции стали основанием для повышения пенсионного возраста в Латвии.

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