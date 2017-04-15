FKTK потратит на новости Bloomberg 51 тысячу долларов

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) потратит 51,24 тыс. долларов США (47,687 тыс. евро) на оплату услуг американского агентства новостей «Bloomberg News», сообщает агентство ЛЕТА.

На сайте «Bloomberg News» - «bloomberg.com» - FKTK будет обеспечен доступ к информации об актуальных новостях и событиях на финансовых рынках, а также доступ к данным рынка финансовых инструментов и ценам финансовых инструментов на регулируемых рынках и вне регулируемых рынков и к другой информации, вытекающей из связанных с эмиссиями документов.

«Bloomberg News» должно также обеспечить доступ ко всем важным источникам данных о ценах, вводу и обработке связанной с финансовыми инструментами информации в среде «MS Excel», широкие возможности коммуникации с другими участниками финансовых рынков и доступ к инструменту с широкими возможностями для анализа финансовых инструментов.

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Договор с владельцем агентства новостей - «Bloomberg Finance L.P.» - был заключен 30 марта 2017 года сроком на два года.