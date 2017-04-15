Демограф: не стоит ждать, что уехавшие вернутся в Латвию

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Часто мы кормим друг друга полностью необоснованными надеждами, что большинство уехавших из Латвии сюда вернется. Мне очень грустно это говорить, но так не будет, заявил агентству ЛЕТА демограф Илмар Межс.

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По его словам, в обществе правит наивный оптимизм о желании уехавших вернуться.

«Конечно, есть те, кому там надоело, не повезло с работой или трудно ассоциироваться в обществе, но, к сожалению, большинство из них даже и не думают возвращаться работать в Латвию», - отметил он.

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Демограф считает, что большая часть людей в Латвию не вернется, так как подобные позитивные примеры не наблюдаются ни в одной другой стране.

«Это может произойти только в том случае, если Латвия вдруг станет маленьким тигром ЕС, который в прыжке обгонит Ирландию или какую-либо другую страну», - считает Межс.

Он уверен, что жителям сначала нужно измениться самим, а не ждать, что государство сделает все за них, и изменить себя не стоит ничего, просто таковы латвийская привычка, характер и нежелание что-то делать ради этого, считает Межс.

«В Латвии царствуют мрачные лица, мы мрачные, угрюмые и часто безосновательно сердимся. И не будет так, что начнем улыбаться только тогда, когда заживем гораздо лучше», - указал демограф.

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