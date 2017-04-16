Христос воскрес! Со светлым праздником!

Сегодня - главный христианский праздник! Дорогие наши читатели - православные, католики, лютеране - сегодня все мы празднуем Светлый праздник Пасхи!

Поздравляем вас, ваших близких и друзей со светлым днем Воскресенья Христового! Пусть Всевышний оберегает от всех жизненных проблем, разочарований и печалей. Крепкого здоровья, терпения, радости в душе! Не переставайте верить в чудо! С праздником!

Предлагаем вашему вниманию Пасхальное послание Высокопреосвященнейшего Александра, Митрополита Рижского и всея Латвии:

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"Преосвященные собратья Архипастыри, всечестные отцы, благочестивые диаконы, боголюбивые иноки и инокини, возлюбленные братия и сестры – чада Церкви Христовой! В день Преславного Воскресения из мертвых Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа каждого из вас приветствую святым, вечным и жизнеутверждающим Пасхальным приветствием:

Христос Воскресе!

С неописуемым восторгом и радостью откликается наше верующее сердце на эти простые слова и из глубины души мы отвечаем: «Воистину Воскресе Христос!». Свет Воскресения Христова согревает наш мир, разгоняя мглу греха и неправды, озаряя каждую душу, даруя ей радость и любовь. «Праздником праздников» именует Церковь Пасху Господню. И действительно, Пасха – это торжество и утверждение нашей веры, торжество христианской надежды, утверждение всего самого доброго, светлого и святого.

Святитель Феофан Затворник о событиях Воскресения Христова пишет: «Страдания Господа и смерть так поразили святых апостолов, что очи ума их помутились, и они не стали видеть Господа, как Господа; скрылся свет, и они сидели во тьме горькой и томительной. Тьму эту разогнал свет воскресения Христова, - и они опять узрели Господа».

Возсияв однажды из гроба Христа Жизнодавца, Свет Воскресения и ныне озаряет души тех, кто открывает их для Бога, для евангельской вечной правды. Как мрачно должно быть в душе человека, если она закрыта для Христа. «Я свет миру, - говорит Господь, - кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме» (Ин. 8.12.). Церковь Христова возвещает миру о Христе, о Его добровольных страданиях за род человеческий, о Его распятии и, наконец, о Его победе – преславном Воскресении из Мертвых. Пусть Свет Христова Воскресения всегда озаряет наш путь, разгоняя мглу «мира сего», мрак неверия, сомнения и отчаяния. С нами Воскресший Христос, не дадим тьме владеть нашем сердцем, не будем блуждать во мраке! В Пасхальном свете Церковь призывает нас забыть все огорчения и обиды, примириться с ближними ради Воскресения Христова.

Преподобный Иустин (Попович) в слове на Пасху говорит: «Каждый человек есть твой вечный брат, твой безсмертный собрат. Берегись, чтобы не опечалить его! Будь внимателен к тому, что думаешь о нем, что говоришь о нем, как поступаешь в его отношении, чего желаешь ему. Ведь ты будешь жить с ним вместе в вечности». И святой апостол Павел учит: «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10.24). «Радуйтесь!» - говорит Ангел женам-мироносицам. Пусть праздник Пасхи Христовой будет праздником светлой радости.

Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Воскресшего из мертвых, молитвы Пречистой Его Матери и всех святых, и мое Архипастырское благословение да будет со всеми вами. Аминь.

Божией Милостью,

смиренный Александр,

Митрополит Рижский и всея Латвии

Пасха Христова 2017 год.