Пасхальное утро 2017-го: мороз достиг -6 градусов

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Пасхальное утро пришло в Латвию с морозом. Самая низкая температура зарегистрирована в окрестностях Айнажи и Валки, -6 градусов. В других районах Видземе и на севере Курземе было -5, сообщают синоптики.