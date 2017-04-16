Пасхальное утро 2017-го: мороз достиг -6 градусов

 

Фото: Ieva Makare / LETA

Пасхальное утро пришло в Латвию с морозом. Самая низкая температура зарегистрирована в окрестностях Айнажи и Валки, -6 градусов. В других районах Видземе и на севере Курземе было -5, сообщают синоптики.

В воскресенье ожидается переменная облачность, на большей части территории осадки, в основном мокрый снег, дороги могут быть скользкими, сообщает ЛЕТА.

Ветер северный, на побережье порывистый. Температура воздуха будет не выше +2, +5 градусов.

Реклама

В Эстонии столбик термометра опустился сегодня до -10 градусов. В Литве и на севере Белоруссии идет снег.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово Wo&Men

Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово

Собрались встретить Пасху за границей? Тогда кое-что надо знать Wo&Men

Собрались встретить Пасху за границей? Тогда кое-что надо знать

В Риге замечен эксклюзивный Ferrari Hi-Tech

В Риге замечен эксклюзивный Ferrari

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской Showbiz

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской

Ученые: отказ от молочных продуктов может спасти здоровье Wo&Men

Ученые: отказ от молочных продуктов может спасти здоровье

Погода

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
GRĀMATVEDI
GRĀMATVEDI
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 