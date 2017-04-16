В Риге за год стало на 22% меньше нуждающихся

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

В Риге в течение года количество нуждающихся уменьшилось на 22% с 15 450 человек в 2015 году до 11 996 человек в прошлом году, свидетельствуют данные департамента благосостояния Рижской думы.

В отчете указано, что в 2014 году количество нуждающихся уменьшалось в среднем на 1,5% в месяц, в 2015 году - на 2,2% в месяц, в 2016 году за первые восемь месяцев - на 2,4% в месяц, а в последние четыре месяца практически не менялось.

Из всех нуждающихся в прошлом году 28% были трудоспособными лицами, 26% составили дети, 28% - совершеннолетние инвалиды, 17% - люди пенсионного возраста. В декабре 2015 года 32% нуждающихся были трудоспособными лицами, 29% составляли дети, 25% - совершеннолетние инвалиды и 14% - люди пенсионного возраста.

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Департамент приходит к выводу, что среди нуждающихся растет число совершеннолетних лиц с инвалидностью и пенсионеров, но уменьшается количество трудоспособных.


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