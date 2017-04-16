Минобороны нужно 8,9 млн евро на размещение международного батальона НАТО

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Министерству обороны требуется предварительное финансирование в размере 8,9 млн евро, чтобы принять возглавляемый Канадой международный батальон НАТО.

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Министерство предлагает перераспределить эти деньги из бюджетных средств, подлежащих распределению. Вопрос будет рассмотрен правительством на следующей неделе.

Минобороны пояснило, что функции поддержки, которые не считаются функциями принимающего государства, будут обеспечены согласно заключенному Латвией и Канадой в марте 2017 года договору. Латвийская стороны обеспечит функции принимающей стороны, а после того, как услуга будет получена, канадская сторона в течение 60 дней вернет деньги.

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Главные позиции расходов - питание, вода, приобретение передвижных туалетов, раковин и другого инвентаря, горючее, смазочные материалы и военные материально-технические средства.

Как отмечает Минобороны, это предварительные затраты, а точные расчеты появятся после того, как начнется фактическое сотрудничество и будет известно количество военнослужащих, которые разместятся в Латвии.

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