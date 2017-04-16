От журналистов скрывают «мистический» план Rīgas gaisma за 285 тыс. евро

Агентство Рижского самоуправления Rīgas gaisma за треть миллиона евро заказало у аудиторов исследование, как улучшить освещение в столице, но от журналистов его скрывают.

Рижское агентство «Rīgas gaisma» мечтает о городском освещении на высшем уровне. Чтобы понять, что и как делать в этом направлении, план развития был заказан у аудиторов. На конкурсе объявился лишь один претендент - за почти 300 тыс. евро «руководство к действию» согласилась написать компания Deloitte.

Аудитор обещал провести исследование, насколько устарело оборудование на рижских улицах, на что его можно поменять и где на это взять средства. Прошел год с момента начала исследования и заплачена большая часть средств. Однако с работой мы ознакомиться не сможем, а депутаты думы ничего об этом плане не знают. Или делают вид.

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Как сообщает Neka personiga, долгое время агентство сущестовало без руководителя, потом в результате конкурса им стал Янис Друллис. На предприятии он работает уже 9 лет. Именно он возглавлял закупочную комиссию, которая решила сотрудничать с Deloitte Latvia за 285 тыс. евро.

Журналисты пытались связаться с представителями думы и прояснить ситуацию.

Руководитель Комитета по развитию города Максим Толстойс:

- Не могу вам на данный момент ответить...

- Но это же большая сумма, вам трудно ответить?

- Пришлите вопросы по электронной почте

Заместитель председателя РД Андрис Америкс:

-Я не в курсе дел. Я попрошу Rīgas gaisma меня проинформировать.

Согласно плану, исследование должно быть готово этой осенью, а большая часть суммы уже выплачена - 167 тыс. евро.

Nekā personīga обратилась и в само муниципальное агентство, и в аудиторскую фирму, чтобы познакомиться со стратегией, но получила отказ везде.

Представители Deloitte на интервью не согласились, но дали письменный ответ, объяснив, что с планом представители СМИ ознакомиться не могут из-за оговоренной конфиденциальности: мол, результат работы аудитора - это интеллектуальная собственность компании.

Директор Rīgas gaisma Янис Друлле:

- На план ушли деньги рижан, почему не можем ознакомиться?

- Я же вам говорю, пришлите ваши вопросы, мне надо более подробно ознакомиться с договором, с процедурой закупки и тогда я вам дам исчерпывающий ответ.

Как сообщают журналисты, Deloitte должен рассчитать финансирование на модернизацию освещения Риги, предусматривается сделать это на средства Еврофондов. Однако, ни Минфин, ни Центральное агентство финансов и договоров никаких консультаций не проводило. Deloitte пока к ним не обращался.