В Латвии начинаются учения «Summer Shield XIV»

Сегодня на Адажском полигоне и прилегающей к нему территории начинаются международные военные учения «Summer Shield XIV», в которых примут участие более 1200 военнослужащих, сообщили агентству ЛETA в пресс-службе Министерства обороны.

В ежегодных международных учениях будут участвовать военнослужащие из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.

В этом году на учениях будут отрабатываться навыки боевой поддержки широкого спектра. Учения продлятся до 30 апреля.

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Учения «Summer Shield» проводятся в Латвии с 2004 года. С 2014 года они включены в список учений НАТО и открыты для участия всех стран-членов альянса. В 2016 году в учениях участвовало свыше 1300 военнослужащих.

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