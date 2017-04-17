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Фотографу и художнику Герту Веггену удалось сделать несколько фотографий рыжих белок, которые пришли в его солнечный сад, чтобы понюхать цветы.

Главным образом, белки едят различные семена и орехи, поэтому фотограф спрятал семена в цветах. Таким образом ему удалось сделать фото, на которых белки обеими лапами держат бутоны.

«Я спрятал семена в некоторые цветы или положил на них, чтобы получить такие фотографии. Я думаю, это главная причина того, что белок они заинересовали», - рассказал о произошедшем автор фотографий.

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Вегген открыл, что в конце белки стали искать семена и в тех цветах, где их не было.

Известно, что рыжие белки проводят в поисках пищи примерно 60-80% своего времени. Часто они прерываются только днем, чтобы избежать жары.

Белки и цветы

Фото: Белки и цветы0


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