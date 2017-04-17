Ночью в Латвии похолодало до -7 градусов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/LETA

В ночь на понедельник, 17 апреля, температура воздуха в Латвии понизилась до -3..-7 градусов, лишь местами на побережье столбик термометра не опустился ниже отметки в -1..-2 градуса, сообщает агентство ЛЕТА.

Холоднее всего было в Стенде и Зосены, а также в районе Гаркалне и Вангажи.

Утром в Латвии наблюдалась незначительная переменная облачность, местами шел снег, северо-западный ветер был умеренным.

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В Риге также незначительная облачность, на западе столицы идет снег, ветер умеренный. Температура воздуха на рассвете составляла -2..-4 градуса.


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