Ждете тепла? Самые сильные морозы еще впереди!

 

Фото: Dmitry Feoktistov/TASS/Scanpix

В конце этой недели Латвию достигнет циклон с более влажным и теплым воздухом, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на «Global Forecast System».

До четверга погодные условия будет устанавливать антициклон, в связи с чем ожидаются морозные ночи, возможны рекорды холода, а днем солнце немного прогреет воздух.

Возможно, самой холодной ночью станет ночь на четверг, когда под ясным небом при безветрии мороз усилится до -9 градусов. Во второй половине дня в четверг воздух может прогреться до +4..+9 градусов.

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В конце недели по ночам температура воздуха, в основном, уже не будет опускаться ниже нуля, а максимальная температура воздуха днем составит +5..+10 градусов.

Под влиянием циклона ожидается сильный западный ветер, временами возможны дожди и град, не исключены снег и грозы.

Тепло выше +15 градусов возможно лишь в последние дни апреля или же в начале мая.

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