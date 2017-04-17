Ближайшей ночью синоптики пообещали зимнюю погоду

В ночь на вторник в Латвии ожидается нехарактерно холодная для апреля погода - столбик термометра опустится до отметки в -3..-8 градусов, лишь местами на побережье Курземе будет всего -1..-2 градуса, сообщает агентство ЛЕТА.

Местами, возможно, будет побит рекорд холода 18 апреля. До этого самая низкая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии этого числа, была -8,8 градусов в 1979 году.

В течение ночи облачность снизится, днем - снова увеличится. Местами возможен кратковременный снег. Ночью и с утра дороги могут обледенеть.

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Во вторник будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха днем составит +2..+6 градусов.

В Риге синоптики прогнозируют переменную облачность, значительных осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый ветер, а температура воздуха опустится до -3 градусов, в пригороде мороз может достичь отметки в -6 градусов. Днем умеренный северо-восточный ветер сменится на северный, а воздух прогреется до +4 градусов.

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