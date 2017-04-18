Будни Елгавского детдома: детей дергали за волосы, кормили насильно, оскорбляли

 

Фото: TASS/Scanpix

В органы по защите прав детей поступило семь заявлений о различных нарушениях в Елгавском детдоме, и начато расследование, на время которого от должностей отстранены три воспитательницы, сообщает Латвийское радио.

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Из заявлений следует, что персонал проявлял насилие по отношению к детям - их дергали за волосы, кормили насильно, оскорбляли, в том числе в присутствии посторонних.

Елгавский детдом также придерживается практики отправлять непослушных детей в психоневрологические больницы. Детей отправляют и в отдаленные интернаты, в основном в Латгале. Как подчеркнули на Латвийском радио, учреждение,

избавляясь таким образом от детей, продолжает получать средства на их содержание.

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В интервью Латвийскому радио председатель комиссии Сейма по социальным делам Айя Барча отрицала, что нарушения в Елгавском детдоме отражают систему в целом. Скорее, это результат ошибок руководства учреждения, которые могут быть связаны с усталостью от тяжелой работы.

Комиссия обещала заняться проблемой нарушений на своем завтрашнем заседании.

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