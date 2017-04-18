Будни Елгавского детдома: детей дергали за волосы, кормили насильно, оскорбляли

В органы по защите прав детей поступило семь заявлений о различных нарушениях в Елгавском детдоме, и начато расследование, на время которого от должностей отстранены три воспитательницы, сообщает Латвийское радио.

Еще по этой теме Сиротские суды делают все, чтобы детдомовцам нашли приемные семьи 11 ноября 2016 г.

Из заявлений следует, что персонал проявлял насилие по отношению к детям - их дергали за волосы, кормили насильно, оскорбляли, в том числе в присутствии посторонних.

Елгавский детдом также придерживается практики отправлять непослушных детей в психоневрологические больницы. Детей отправляют и в отдаленные интернаты, в основном в Латгале. Как подчеркнули на Латвийском радио, учреждение,

избавляясь таким образом от детей, продолжает получать средства на их содержание.

Реклама

В интервью Латвийскому радио председатель комиссии Сейма по социальным делам Айя Барча отрицала, что нарушения в Елгавском детдоме отражают систему в целом. Скорее, это результат ошибок руководства учреждения, которые могут быть связаны с усталостью от тяжелой работы.

Комиссия обещала заняться проблемой нарушений на своем завтрашнем заседании.

Еще по этой теме