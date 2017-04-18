Любителям скорости, придется ездить аккуратнее: у дорожной полиции новые автомобили

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

В дальнейшем, автоводителям, которым нравится быстрая езда, придется передвигаться по латвийским дорогам значительно внимательнее! Дело в том, что в распоряжение дорожной полиции поступили новые транспортные средства, которые ранее никогда не использовались руководителями движения.