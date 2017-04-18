Любителям скорости, придется ездить аккуратнее: у дорожной полиции новые автомобили

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

В дальнейшем, автоводителям, которым нравится быстрая езда, придется передвигаться по латвийским дорогам значительно внимательнее! Дело в том, что в распоряжение дорожной полиции поступили новые транспортные средства, которые ранее никогда не использовались руководителями движения.

Теперь стражи порядка будут патрулировать не только на привычных «Volvo S60», «Renault Laguna» и «Opel Insignia». Полицейский автопарк пополнился новыми легковыми машинами «Škoda», внедорожниками «Opel» и «бусиками» «Renault», которые ранее никогда не использовались руководителями движения.

Посмотреть фотографии новых автомобилей можно перейдя по ссылке:

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Šoferiem, kuriem patīk pārsniegt ātrumu, nu jābrauc krietni uzmanīgāk – Ceļu policija tikusi pie jauniem auto

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