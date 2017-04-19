Из физика ЛУ в телеведущие: Мы сами даём вредоносную «прививку» своим детям

Вячеслав Кащеев, профессор Латвийского университета и ведущий научно-развлекательной передачи на русском языке «Лаборатория чудес», относится к точным наукам очень творчески! Он не только становится лауреатом многочисленных премий и «взращивает» латвийских деятелей науки, но и рассказывает самым маленьким школьникам о том, почему в нашем мире не обойтись без знаний о физических и химических процессах. Несмотря на то, что он является выдающимся физиком, по его собственным признаниям, до 9 класса он был вполне заурядным ребенком. Профессор очень доступно и небанально рассказал нам о том, почему важно с детства прививать ребёнку любовь к точным наукам, для чего нужны хорошие оценки и что это за вредоносная «прививка», которую многие родители неосознанно дают своим детям.

- Вы являетесь ведущим детской научно-развлекательной передачи «Лаборатория чудес», в которой показываются эксперименты и сюжеты на темы, связанные с наукой. Понятно, что универсальных советов о том, как привить детям интерес к естественным наукам нет, но, может быть, у вас есть какие-либо рекомендации и предложения?

- Я практикующий папа, у меня есть два замечательных ребенка, которые уже являются подростками. С ними я стараюсь весело радоваться миру, не теряя детскую радость о природных явлениях, закономерностях физики и химии.

Любовь к точным наукам ровно так же как и любовь к чему-либо еще насильно привить нельзя. И в зависимости от возраста здесь нужны разные подходы.

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До 6-7 класов мышление ребенка конкретное, абстрактное мышление развивается позже. В старших классах школьников, уже имеющих абстрактное мышление, следует научить чувствовать смысл формул, ведь именно с ними у большинства ассоциируются точные науки. И за этими формулами мы очень часто не видим смысла. Как известно, к любому занятию, смысла которого мы не видим, у нас пропадает интерес.

- Действительно, у многих школьников химия и физика ассоциируются со сложными формулами, задачами, в решении которых они иногда не видят практического смысла. Так, может быть, школьная программа требует некоторых реформ? Так, чтобы химию изучали не только решая задачи, но и проводя опыты, результаты которых видны на практике!

- То, что точные науки требуют огромного труда - это фундаментальный факт. От того, что труд в данной области не будет вызывать огромного восторга, нельзя уйти с помощью каких-либо фокусов или красочных экспериментов. В этом и заключается большой риск поверхностного энтузиазма к физике и химии.

Поэтому нужно отдавать отчет, что передача, созданная для школьников младших классов, - развлекательная. Главная ее функция - добиться того, чтобы дети не боялись понятий, эффектов и закономерностей наешй природы. Ведь в реальной жизни нет разделения на конкретные учебные предметы!

Я не претендую на эксперта школьного образования, но могу высказать своё личное мнение.

Школа не стоит на месте, она меняется. Только со сменой поколения учителей образование может качественно измениться.

Парадигма, что на всех этапах естественно-научного образования важно не терять связи с жизнью, экспериментом, практическим применением, в нашей стране отнюдь не нова. Однако большой вопрос заключается о том, насколько эта концепция притворена в жизнь. Если учитель привык преподавать физику, расписывая формулы на доске и задавая задачки, которые требуют лишь манипуляций с символами, если он сам боится лабораторных работ, изменить что-либо достаточно сложно.

Здесь большую роль играет также отношение родителей.

Есть одна вредоносная «прививка», которую многие родители неосознанно дают своим детям.

Это подтверждено многочисленными исследованиям.

- Поделитесь, пожалуйста, что же это за «прививка» такая!

- Если говорить о младших классах, то чаще всего первая проблема, которая возникает в процессе обучения, это затруднения с математикой. В таком случае многие родители говорят: «Ой, мне математика тоже не поддавалась, но ты не переживай, зато ты «сильный» в чём-то другом». Именно эта «прививка» заставляет ребенка поверить, что математика - не для него. Но ведь в 1 или даже 4 классе невозможно сказать, что твоё, а что - не твоё.

Вместо того, чтобы разобраться, что именно ребенок не понял, в чем ему можно помочь, мы вселяем ему мысль «Математика это не твоё признание».

Оказывается, что именно это убеждение сильнейшим образом влияет на мотивацию и, соответственно, на отдачу, на понимание. Такая «прививка» очень быстро превращается в пророчество, которое само себе подтверждает.

- Так ведь не всем же нужно быть математиками. Может быть, посоветовав сконцентрироваться на гуманитарных науках, родители могут взрастить в ребенке лингвиста или даже великого поэта?

- Чтоб взрастить поэта, нужно говорить с ребенком о поэзии, а не исключать занятия математикой.

Чтобы воспитать в ребенке настоящего химика, не нужно говорить: «Литература? Забей на неё»! Сужение развития личности к добру не приведет.

В общем образовании у любого учителя всегда возникает дилемма - как сбалансировать тот обязательный минимум, который нужен для всех, вне зависимости от того, нравится ли он ученику, и какова его успеваемость по данной дисциплине. Одновременно следует развивать способности к науке у тех, кому она легко даётся. Хорошие учителя всегда это знали.

Возвращаясь к нашему проекту, хочу сказать, что я ученый физик, а не ведущий телепередач. Обычно я достаточно скептически отношусь к подобным проектам. Единственное, что мотивировало меня на участие -

в абсолютном большинстве таких экспериментальных научных шоу для детей, которые я периодически вижу, не хватает связи между «бабах, вау, что-то случилось» и объяснением, что именно произошло.

Эта связь, как правило, находится за рамками компетенции телеведущего, даже если написан замечательный сценарий. Оживить, почувствовать эти процессы может только тот, кто знает в данной области хотя бы в 200 раз больше зрителей.

Цикл передач «Лаборатория чудес» - своеобразная импровизация, попытка соединить зрелищные развлекательное шоу с познавательными элементами. Не гарантирую, что все обязательно поймут происходящее, но я старался комментировать эксперименты так, как я их вижу, чувствую и понимаю.

Надеюсь, что детей, которые в этих «фокусах» увидят нечто большее, чем просто развлечение, это сможет вдохновить.

И, конечно, обязательно нужно отметить, что такого рода шоу не могут заменить систематические занятия.

- Если всё-таки вернуться к мотивации. Может вы можете на своём примере рассказать, как рождается и развивается интерес к науке?

- Мои родители поощряли мой интерес сначала к математике, потом к компьютерам. Физику я открыл для себя позже благодаря моим школьным учителям в 8, 9 и 10 классах.

Я вспоминаю, - лето каникулы, можно ничего не делать, заниматься тем, чем хочешь. Мама уходит на работу, я ещё сплю. Просыпаюсь и вижу на столе новую книгу о чём-нибудь интересном. О физике, математике или программировании. Родители всегда поощряли моё стремление к знаниям. На кружки я не ходил, репетитора у меня не было, и до 9 класса я был вполне заурядным ребенком. Да, я учился хорошо, даже был зубрилой и отличником, но ведь в любом классе есть два-три таких ученика.

Считаю, что очень важно не ожидать чего-либо от системы, а развивать личность ребенка, мотивацию учиться и делать всё от души, а не ради оценки. Давайте подумаем, -

в чём заключается функция оценок? На самом то деле, они нужны всего пару раз.

Первый раз - чтобы попасть в гимназию, второй - чтобы попасть в университет, в который хочется, а не в тот, куда берут всех.

Оценка также является индикатором того, насколько ученик знает предмет. Естественно, они могут быть сигналом, что надо что-то делать, если успеваемость вдруг резко падает с привычных «семёрок» и «восьмёрок» до «четвёрок» и «пятёрок».



С другой стороны, чем старше ребенок, тем легче ему понять что нужно получать хорошие оценки по всем предметам, даже по тем, которые ему не нравятся и плохо поддаются. Не для того, чтобы стать архитектором или космонавтом, а для того, чтобы у него была возможность выбирать, что он хочет делать. Ему необходимо преодолеть определенный порог, достичь результата и планировать свои ресурсы.

По сути, оценки это не самоцель. А вот целеустремленность и осознанность выбора - определяющие факторы. Мне кажется, что учеба, когда дети действительно набираются необходимых знаний, начинается с конца основной школы. В младших классах происходит преимущественно формирование личности. Конечно, если по каким-то причинам появились серьезные проблемы в математике, чтении или знании родного языка, это сильно осложнит работу позже.

Говоря о точных науках, - в зависимости от ресурсов, находящихся в распоряжении учителя, основная ее цель - ознакомление с тем, как устроен мир, развитие общего понимания, знакомство в естественными научными явлениями на простых примерах.

Ведь смысл физики в общем образование отнюдь не знание формул, а опредставление о том, как устроен мир, что возможно, а что не возможно, по каким принципам организованна материя. Может сначала это все звучит как-то абстрактно, но потом в жизни все изученное находит применение.

Например, тебе предлагают какой-то чудо-продукт, а ты понимаешь, что его характеристики слишком хороши, чтобы быть правдой. Преимущество физики в том, что эти законы нельзя нарушить и обойти. Если ты это понимаешь, то тебе сложней «навешать лапшу на уши».

Если у ребёнка есть способности к точным наукам, очень важно их открыть, развить. Часто путь юного таланта пресекается либо отношением одноклассников, если в классе витает настроение «Учиться - это не стильно», либо отношением учителя. В учителе школьники видят не сколько содержание, а отношение к предмету. Если он равнодушен, устал, то и школьник будет перенимать такую модель поведения.

Недостаток моей передачи заключается в том, что она не распланирована с учетом знаний педагогики. Я не знаю, в какой пропорции должны быть демонстрации опытов и их объяснения для того, чтобы их поняли ученики младшего школьного возраста.

Мне очень приятно, что государственный канал сделал такую программу на русском языке.

Они долго уговаривали меня участвовать, я сомневался. Работа телеведущим - отнюдь не моё основное занятие. Однако определяющим фактором моего согласия стали мысли «Если я не доволен тем, что делают другие, если в их продукте мне чего-то не хватает, я должен попробовать сделать это лучше"! Естественно, о результатах и о том, удалось ли мне осуществить свои задумки, должны судить зрители.

Нужно сказать, что я работал с очень профессиональной командой. Съёмки 16 серий, включая дорогу в Тарту и обратно, заняли 5 дней. У нас сложились очень теплые отношения с научным центром АХХАА и директором научного театра, моей соведущей Юлией.

Напоминаем, передача для детей на русском языке «Лаборатория чудес» выходит по субботам на телеканале LTV7 в 8:00. Зрителей ждут красочные эксперименты и рассказы на интересные темы. Повтор передачи - в воскресенье в 11 утра.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Лаборатория чудес. 1-я серия

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Лаборатория чудес. 2-я серия

Профессор Латвийского университета Вячеслав Кащеев также рассказал о том, что изменилось для детей с появлением мобильных телефонов и прочих гаджетов, о перспективах для молодых физиков, финансировании науки в Латвии, процессе поступления на Факультет физики и математики о других процессах, которые будут особенно интересны и актуальны для будущих абитуриентов и их родителей. Об этом читайте в следующих публикациях Русского TVNET.

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