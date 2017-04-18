Инструкция Большого субботника: куда идти, что брать с собой?

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Апрель в Риге объявлен Месяцем чистоты, в рамках которого столица примет участие в крупном мероприятии - Большом субботнике, который 22 апреля пройдет по всей Латвии. В этом году заявлено 1160 мест проведения уборки по всей стране. Всех желающих приглашают принять участие, сделать свой город еще красивее.

Где и когда?

Большой Субботник состоится в субботу, 22 апреля, с 9:00 до 15:00 одновременно по всей Латвии.

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Где участвовать?

Место проведения субботника можно узнать у координатора Большого субботника в самоуправлении или на сайте talkas.lv. Там ты можешь очень удобно посмотреть все официально зарегистрированные места, где субботник проводят самоуправления, школы, организации, предприятия и энтузиасты. Выбери самое близкое или интересное место и присоединяйся. На каждом зарегистрированном месте есть Ответственная персона. Зафиксируй его номер телефона, чтобы можно было связаться в случае необходимости.

Где получить мешки для мусора?

Мешки Большого субботника в этом году белого цвета, и участники субботника смогут их получить бесплатно,

22 апреля, в официальных местах проведения уборки. Мусор нужно складывать только в эти мешки. Дополнительная информация о мешках доступна у координатора конкретного места.

Где оставлять заполненные мешки?

За сбор мешков с мусором отвественно самоупралвение, в котором проходит субботник. Заполненные мешки нужно оставлять ТОЛЬКО в зарегистрированных местах субботника. В случае неясностей нужно обращаться к координатору.

Что делать с умершими животными и подозрительным мусором?

Если во время уборки заметил использованные шприцы, бутылки с химической или неясного происхождения жидкостью, а также другие опасные отходы – не трогай! О таких предметах нужно сообщить Ответственной персоне! Если же обнаружил умершее животное, не надо трогать, нужно сообщить самоуправлению. Если увидел более двух раненых или умерших животных, сообщай по номеру 112!

Как одеться?

Обязательно возьми перчатки! Советуют также надеть длинные брбки, майку или куртку с длинными рукавами, закрытую обувь с толстой и прочной подошвой, чтобы не поранить ноги. На голову – шарф или шапку.

Что взять с собой?

Рабочие перчатки, членов семьи, друзей, родственников, коллег, соседей, и, главное – хорошее настроение!

До встречи 22 апреля!

Во время Большого субботника призывают собирать не только мусор, но и делать другие хорошие вещи – сажать деревья, создавать клумбы, благоустраивать дворы, делать скворечники, восстанавливать заборы, скамейки, мостики! Давайте жить красиво! Чтобы радостно было всем! Латвия будет зеленой!

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