В Риге во время ремонтных работ были найдены два снаряда; движение перекрыто

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: Lita Krone/LETA

 

Из-за найденных во время сноса старого здания снарядов военного времени закрыто движение транспорта по улице Лачплеша в Риге, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Два снаряда были найдены около 15.20 во время землеройных работ. По соображениям безопасности закрыто движение транспорта на участке улицы Лачплеша от улицы Бривибас до улицы Базницас, а также на участке улицы Базницас от улицы Лачплеша до улицы Гертрудес.

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Саманта Чапковска, снаряды были найдены во время сноса старого здания. На место происшествия вызвано подразделение по нейтрализации невзорвавшихся боеприпасов.

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