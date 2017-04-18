«Не можете оплачивать 3-комнатную квартиру, перебирайтесь в однокомнатную»

Наше население зачастую не воспринимает свое жилье как финансовые активы. Конечно, это не просто, но и деньги не растут на деревьях. Пенсионеры зачастую остаются одни, но продолжают жить в 2-3-комнатных квартирах, содержать которые дорого, и они просят государство увеличить им пенсии. Но есть же альтернатива – продать 3-комнатную квартиру и перебраться жить в однокомнатную, считает главный экономист Swedbank в Латвии Мартиньш Казакс.

«Пусть люди сами решают, в насколько дорогостоящем жилье они могут позволить себе жить, и выплачивать налог отложенными платежами или продавать жилье и перебираться в более дешевое жилье», - говорит экономист.

Казакс считает, что жители Латвии просто не понимают, что происходит. «Если у человека зарплата 1000 евро, и, например, снижают налог на рабочую силу. С 23% на 20%, как отражено в плане налоговой реформы. Это значит, что работающему, при зарплате в тысячу евро, в месяц дают 30 евро. В год это 360 евро. Покажите мне людей, для которых повышение налогов выйдет дороже 300 евро в год! Да, такие есть, но их очень мало. Вероятно, они живут в очень дорогих домах.

По моему мнению, дом характеризует твое потребление, поэтому, если ты не можешь иметь такой доход, то меняй жилье.

Житель должен понимать – он получит 360 евро в год дополнительно, и сколько же он заплатит? Если налог на недвижимость платят все, то подоходный налог платит только он и еще небольшая часть общества», - отмечает Казакс.

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Он подчеркивает, что с налога на недвижимость с домашних хозяйств и предприятий в год СГД собирает примерно 200 миллионов евро, в то же время в виде подоходного налога и социальных взносов работники и работодатели платят 4,5 млрд евро в год.

«Работник физически не видит этих 4,5 млрд евро и поэтому не понимает, сколько за него платят. Предположим, работник хочет получать нетто 1000 евро, а государству и предприятию это стоит еще 900 евро. Этого налогоплательщик не видит, а вот то, что он платит пару сотен евро в год за недвижимость, ему кажется непропорционально много, однако все наоборот – налог на недвижимость по сравнению с налогом на зарплату очень маленький. Если можно было бы это как-то уравновесить, то налогоплательщику от этого хуже не станет. У честного налогоплательщика экономическая ситуация не ухудшится, а вот тем, кто до этого налоги не платил, тем придется их платить, и их доходы уменьшатся», - считает Казакс.

Он признает, что сложности могут возникнуть у пенсионеров, потому что у них нет зарплаты, поэтому и не будет позитивного эффекта от снижения налога на зарплату, наоборот – пенсионеры получат негативный эффект от повышения налога на недвижимость. «Там должны быть включены различные субсидирующие механизмы, но суть от этого не меняется – либо ты платишь за доходы, либо ты платишь за потребление – за недвижимость. Если не платишь ты, то за тебя это должен делать кто-то другой, и общество должно, наконец, решить – мы поддерживаем одну часть общества, чтобы они могли заплатить коммунальные платежи, либо мы вкладываем деньги, например, в здоровье, чтобы люди могли дольше работать. В Латвии основную налоговую нагрузку несут на себе 500-600 тыс. жителей. Могут ли они заплатить за 2 миллиона жителей, думаю, что нет, и сегментация налогов – это правильно. От налога на недвижимость нельзя укрыться, это связано с доходами жителей – чем дороже жилье, тем выше налог, и этот налог наименее вреден для предпринимательства», - говорит экономист.

На вопрос, почему правительство приняло решение заморозить кадастровую стоимость недвижимости на два года, Казакс ответил, что это лишь вопрос интересов. «В госуправлении сидят умные люди, и это не вопрос незнания, что делать с кадастром. Это вопрос интересов и политики. Во-вторых, есть целые группы людей, которым это невыгодно, например, те, кто живет в теневой экономике и подоходный налог и налог на недвижимость платит в минимальном размере. В Латвии третья часть работающих выплачивает социальные взносы с минимальной зарплаты. Это значит, что треть работников в Латвии получает минимальную зарплату? Нет, это значит, что они в той или иной мере уклоняются от уплаты налогов, а они – избиратели! И если сейчас политик выйдет и скажет, что он увеличит налог на недвижимость, то его попросту не выберут, а политики хотят быть выбраны. Такие решения очень болезненны», - считает Мартиньш Казакс.

«Посмотрите на себя в зеркало – зачастую политики поступают именно так, а не иначе, потому что этого хотят их избиратели. Политики как дети – они все время пробуют «на зуб» рамки, которые они могут нарушить. Вопрос с кадастром – вопрос только желания и возможности это решить», - к такому заключению пришел главный экономист Swedbank в Латвии.