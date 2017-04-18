В Лиелварде размещен Центр воздушного контроля вооруженных сил Германии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Вооруженные силы Германии вновь разместили в Латвии передвижной Центр воздушного контроля и предупреждения, который в течение трех месяцев будет находиться на авиационной базе в Лиелварде.

Еще по этой теме

Центр будет интегрирован в систему контроля воздушного пространства стран Балтии и станет частью системы наблюдения и контроля за воздушным пространством НАТО. Он уже находился в Латвии в июле прошлого года, сообщает ЛЕТА.

Ранее о том, что центр вновь будет размещен в Латвии, сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Ригу.

Реклама

Размещение центра является вкладом вооруженных сил Германии в усиление присутствия союзников по НАТО в странах Балтии в соответствии с решениями саммита альянса в Уэльсе.

Еще по этой теме
НАТО планирует до 2021 года вложить в оборону Латвии примерно 71 млн евро

НАТО планирует до 2021 года вложить в оборону Латвии примерно 71 млн евро

Минобороны: военнослужащие НАТО не разгуливают по Латвии с заряженным оружием

Минобороны: военнослужащие НАТО не разгуливают по Латвии с заряженным оружием

Ради 2% от ВВП на оборону министерствам придется отказаться от желаний

Ради 2% от ВВП на оборону министерствам придется отказаться от желаний


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Жанна Дубска боится сдавать свое манто в гардероб Wo&Men

Жанна Дубска боится сдавать свое манто в гардероб

Стала известна причина трагической смерти 16-летнего сына Разина Showbiz

Стала известна причина трагической смерти 16-летнего сына Разина

Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся Hi-Tech

Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся

Microsoft блокирует обновления для Windows 7 и 8.1 Hi-Tech

Microsoft блокирует обновления для Windows 7 и 8.1

Младенец умер в постели с матерью: предупреждение всем родителям Wo&Men

Младенец умер в постели с матерью: предупреждение всем родителям

Германия

Латвия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры Тейка
Сдают Квартиры Тейка 300 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
BIZNESA ASISTENTS/-E
BIZNESA ASISTENTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 