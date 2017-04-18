Эпидемия гриппа в Латвии закончилась

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) с завтрашнего дня объявил об окончании эпидемии гриппа в Латвии, сообщила агентству ЛЕТА представитель центра Илзе Арая.

Согласно данным мониторинга, который проводит центр, за последние две недели количество пациентов, обратившихся за медицинской помощью в связи с гриппом, не превышало эпидемического порога или 100 случаев на 100 000 населения.

На прошлой неделе интенсивность гриппа по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 50%. Также уменьшилось число пациентов, госпитализированных с гриппом и вызванной им пневмонией. Однако вирус гриппа все еще продолжает циркулировать, и на прошедшей неделе случаи гриппа зарегистрированы в шести из десяти включенных в мониторинг городов - Екабпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Резекне и Риге.

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В этом году эпидемия гриппа началась в первую неделю января и достигла пика в конце месяца. Как и в других странах Европы, больше всего эпидемия затронула пожилых людей.


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