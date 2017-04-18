Кожа да кости: под Даугавпилсом найдена собака, над которой долго издевались

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Неравнодушные люди поместили в Facebook призыв о помощи. Найдена собака, которая, судя по всему, пережила ужасные издевательства.

«Привет, жители Ваболе, по нашему району бродяжничает собака, которая пострадала от жестоких людей. Может быть кто-то знает, кому она принадлежит, так как пес с ошейником. Не будем безразличными!» - написала Эвита.

В комментариях к посту местные жители дали «наводку» по поводу возможного хоязина животного. На данный момент известно, что собаку осмотрел ветеринар и она находится в приюте под присмотром добрых людей. Однако собаке нужен новый хозяин!

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