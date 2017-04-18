Мэр: в Лиепае в этом году может не хватить рабочих рук

В Лиепае в этом году может не хватить рабочих рук, сказал в интервью «Rietumu Radio» мэр города Улдис Сескс.

В этом году в Лиепае предусмотрены реконструкция Трамвайного моста, ремонт улиц и тротуаров, реновация школ и строительство легкоатлетического манежа, для чего понадобится много рабочих.

По словам мэра, неместные компании, которые будут заниматься этими объектами, большую часть работников тоже набирают на месте, за исключением специалистов.

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Руководитель лиепайского отделения Государственного агентства занятости Даце Баумане сообщила «Rietumu Radio», что пока от предпринимателей много объявлений о вакансиях не поступило, но она не исключает, что вскоре они поступят.