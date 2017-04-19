В аэропорту «Рига» встретят 60-миллионного пассажира

 

Фото: Zane Bitere / LETA

В международном аэропорту «Рига» сегодня встретят 60-миллионного пассажира после восстановления независимости Латвии.

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Торжественная церемония начнется в 11.00, в ней примут участие министр сообщения Улдис Аугулис, председатель правления аэропорта «Рига» Илона Лице, исполнительный директор латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» Мартин Гаус, партнеры аэропорта, сообщает ЛЕТА.

Международный аэропорт «Рига» - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. В зимний сезон из него выполняются полеты более чем в 60, в летний - более чем в 80 пунктов назначения, обеспечиваемые 20 авиакомпаниями.

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В 2016 году аэроропорт «Рига» обслужил более 5,6 млн пассажиров - почти 45% общего числа авиапассажиров в странах Балтии.


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