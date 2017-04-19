Система абсурда? Проживший в Латвии 5 месяцев немец, сможет принять участие в выборах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA/Ieva Lūka

В письме, присланном гражданину Германии сказано, что он приглашается на выборы в самоуправление, которые пройдут по всей стране 3 июня.

Работники передачи «Bez Tabu» узнали, что мужчина проживает на территории страны совсем недавно, а если быть точным - неполных 5 месяцев. Все это время немец живет в тихом центре столицы и работает учителем в одной из самых престижных школ Риги.

«Преподаватель приехал в страну в конце августа и у него рабочий договор на 2 года. По личным причинам до Рождества он принял решение вернуться обратно в Германию» - рассказывает учитель Рижской 1-й государственной гимназии Инга Зелтиня.

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В Латвии задекларированы 242 тысячи неграждан, которым запрещено принимать участие в выборах в Сейм и самоуправление. Но как гражданин другой страны оказался в списке избирателей?

«Закон о выборах в самоуправление разрешает принимать участие в выборах гражданам Латвии, как и гражданам других стран ЕС, которые достигли совершеннолетия. Конечно, для граждан других государств существуют ограничение - они должны быть зарегистрированы на территории Латвии не менее, чем за 90 дней до выборов. Управление по делам гражданства и миграции в этом году разослало 15 053 приглашений, предназначенных гражданам ЕС. И это не значит, что они проживают на территории страны. Это значит, что они здесь задекларированы» - сообщает представитель Управления по делам гражданства и миграции Санта Йонате.

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