Сколько учеников в Латвии в среднем обучает один учитель

 

Фото: Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

В Латвии один учитель обучает в среднем 9,8 учеников, свидетельствует исследование о школьной сети, которое по заказу Министерства образования и науки провела группа экспертов под руководством экономико-географа Яниса Турлайса.

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Исследованием охвачены учителя начальных, основных, средних и специальных школ, но не административные работники и не учителя, работающие в нескольких школах, так что на самом деле учителей больше, а соотношение с числом учащихся - меньше.

В других странах со сходной площадью и численностью населения соотношение учителей и учеников значительно выше, например, в Ирландии оно составляет 15,7, в Чехии - 13,2, в Финляндии - 13,1, в Эстонии - 12,5.

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В более чем половине школ соотношение составляет менее 9 учащихся на одного учителя, но в таких школах учатся всего 26% общего числа учеников. В 25% школ с соотношением выше 11 учащихся на одного учителя учатся 54% детей.

В маленьких школах соотношение числа учителей и учеников еще меньше. Например, в Гулбенской вечерней (средней) школе 32 учителя учат 147 детей (соотношение составляет 4,59 учащихся на одного учителя), а в Калнской средней школе Ниграндской волости 36 учителей учат 189 детей (5,25).

Соотношение зависит также от плотности населения в конкретном крае. В республиканских городах и региональных центрах соотношение выше, чем в среднем, и составляет около 11 учащихся на одного учителя.

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