Подскользнувшись на мокром полу в «McDonald's», латвийка отсудила 20 000 евро

 

Фото: flickr.com

Рижский окружной суд сегодня частично удовлетворил иск бывшей сотрудницы McDonald’s Инны Тимофеевой, которая, поскользнувшись в ресторане получила серьезную травму. SIA Premier Restaurants Latvia, в качестве компенсации за полученные при падении травмы, должен будет выплатить ей 20 520 евро.

Как информирует представитель суда Раймондс Лочмелис, суд принял решение присвоить Тимофеевой 20 520 евро в качестве компенсации за полученные при падении травмы, в эту сумму входит возмещение морального ущерба, материального ущерба, а также судебные издержки. В свою очередь иск на сумму 1 412 871 евро в качестве возмещения был откланен.

Как сообщалось ранее, в суд дело поступило после того, как Департамент по гражданским делам Верховного суда отменил решение палаты по гражданским делам ВС, которое на сегодняшний день ликвидированно. Так, в июле 2014 года Палата отменила приговор Рижского суда, согласно которому Тимофеевой присудили взыскать с бывшего работодателя 9 543 евро в качестве компенсации и 42 686 евро в качестве возмещения морального ущерба.

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Палата тогда констатировала, что у суда нет оснований делать вывод, что несчастный случай на работе произошел из-за того, что в тот момент пол был мокрым. Проверка трудовой инспекции показала, что пол был в хорошем техническом состоянии. Кроме того, не было доказано, что сотрудница упала из-за влажности пола. Наконец, сама Тимофеева говорила семейному врачу, что упала потому, что ей стало плохо

Напомним, в результате падения на мокром и скользком полу ресторана «McDonald's» в 2009 году Тимофеева стала инвалидом 2 группы, потеряв на 70% трудоспособности. Ей провели ряд операций, в ходе которых вырезали два ребра. В 2010 году у Тимоффевой было констатировано нарушение нервной системы.

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