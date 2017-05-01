Иллюстративное фото. Фото: Flickr / Rafael Castillo

1 мая 2004 года вместе со вступлением Латвии в Европейский Союз (это просто совпадение) была открыта русская версия портала TVNET. Латышская редакция к тому времени работала уже 3 года. За это время изменились и мы (несколько раз менялся дизайн, увеличилось количество сотрудников и количество материалов, ежедневно выпускаемых нашей редакцией), и страна (мы пережили кризис, у нас новые деньги, мы говорим о миграционном кризисе…). В общем, 13 лет — это очень много. Спасибо, что вы с нами!