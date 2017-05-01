Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / Rafael Castillo

1 мая 2004 года вместе со вступлением Латвии в Европейский Союз (это просто совпадение) была открыта русская версия портала TVNET. Латышская редакция к тому времени работала уже 3 года. За это время изменились и мы (несколько раз менялся дизайн, увеличилось количество сотрудников и количество материалов, ежедневно выпускаемых нашей редакцией), и страна (мы пережили кризис, у нас новые деньги, мы говорим о миграционном кризисе…). В общем, 13 лет — это очень много. Спасибо, что вы с нами!

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Ниже несколько фактов о том, как на протяжении этих лет менялись и росли не только мы, но и вы, наши уважаемые читатели.

Мы работаем уже

О вас:

Нас читают в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Резекне, Вентспилсе, Огре, Валмиере, Мадоне и многих других городах.

Нас читают не только в Латвии, но также в России, Украине, Великобритании, Казахстане, Беларуси, Германии, Эстонии, США, Франции и других странах.

Нас читают:

О нас:

Коллектив TVNET обживает новое бюро

Фото: Коллектив TVNET обживает новое бюро0

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