1 мая 2004 года вместе со вступлением Латвии в Европейский Союз (это просто совпадение) была открыта русская версия портала TVNET. Латышская редакция к тому времени работала уже 3 года. За это время изменились и мы (несколько раз менялся дизайн, увеличилось количество сотрудников и количество материалов, ежедневно выпускаемых нашей редакцией), и страна (мы пережили кризис, у нас новые деньги, мы говорим о миграционном кризисе…). В общем, 13 лет — это очень много. Спасибо, что вы с нами!
- Добро пожаловать на русский TVNET 1 мая 2004 г.
Ниже несколько фактов о том, как на протяжении этих лет менялись и росли не только мы, но и вы, наши уважаемые читатели.
Мы работаем уже
О вас:
Нас читают в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Резекне, Вентспилсе, Огре, Валмиере, Мадоне и многих других городах.
Нас читают не только в Латвии, но также в России, Украине, Великобритании, Казахстане, Беларуси, Германии, Эстонии, США, Франции и других странах.
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О нас:
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