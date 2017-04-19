Чего боятся жители Латвии: здоровье, старость и безопасность государства

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Жители Латвии все еще чувствуют себя в меньшей безопасности по сравнению с литовцами и эстонцами, свидетельствует «Индекс безопасности» стран Балтии, составленный страховой компанией «Ergo».

Показатель Латвии составляет -10 (в прошлом году -12, в 2014 году -13), Литвы -6 (в прошлом году -4, в 2014 году -5), Эстонии +11 (в 2014 году +8 пунктов, в 2015 году +6).

Как заявил руководитель социологического центра SKDS Арнис Кактиньш, в исследовании допускалась оценка от -100 до +100. 100 пунктов означало бы полную безопасность по всем критериям - материальное и финансовое положение, уверенность в работе, здоровье, стабильность и безопасность государства, физическая безопасность/криминогенная ситуация.

Реклама

Жителей Латвии, как и жителей Литвы, больше всего волнуют здоровье и безопасность государства.

Латвийцы оценили уверенность в своем здоровье на -34 пункта, литовцы - на -31, эстонцы - на -7. Безопасность государства в Латвии оценена на -26 пунктов, в Литве на -20, в Эстонии на -3.

73% жителей Латвии боятся, что не смогут оплатить лечение, если заболеют, 70% считают, что в старости будут бедны, а 62% боятся вооруженного конфликта.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Lapmežciems, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Mārupe, 200000 EUR

reklama.vesti.lv

Киркоров рассказал, кто родил сына Сергею Лазареву Showbiz

Киркоров рассказал, кто родил сына Сергею Лазареву

Разлад в семье Геркенсов: жена не хочет покидать роскошную виллу Wo&Men

Разлад в семье Геркенсов: жена не хочет покидать роскошную виллу

ФОТО: Певица Амината впервые показала маму Showbiz

ФОТО: Певица Амината впервые показала маму

Бородатая женщина рассказала об унижениях Wo&Men

Бородатая женщина рассказала об унижениях

На первом селфи с Галкиным Пугачева выглядит моложе мужа Showbiz

На первом селфи с Галкиным Пугачева выглядит моложе мужа

Опрос

Здравоохранение

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры Тейка
Сдают Квартиры Тейка 300 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BRENDA MENEDŽERIS/-E
BRENDA MENEDŽERIS/-E
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS MEN ...
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS MEN ...
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
REAL ESTATE SALES MANAGER
REAL ESTATE SALES MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 