Латвия приняла почти всех обещанных беженцев из Греции

В сфере приема беженцев Латвия почти выполнила «греческую квоту», т.е. приняла почти всех предусмотренных для страны 295 беженцев, попавших к нам из Греции. Принятые это страной люди больше всего соответствуют изначально созданному для Латвии профилю - это семьи, которые могут общаться на английском или арабском языках.

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В Грецию беженцы прибыли из стран Ближнего Востока и других регионов. В течение следующих двух-трех месяцев планируется принять последнюю группу из греческого отбора. Об этом сегодня на заседании подкомиссии Сейма по делам Балтии заявил заместитель госсекретаря МВД Дмитрий Трофимов, сообщает агентство ЛЕТА.

Депутат Карлис Креслиньш на заседании указал, что нужно принимать во внимание разницу между беженцами, которые по объективным причинам не могут находиться в своей стране, и мигрантами, которые оставили свое государство в поисках лучшей жизни.

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Трофимов пояснил, что принятие людей происходит соответственно критериям Еврокомиссии, по которым признается высокая возможность того, что подданные ответственных государств квалифицируются как беженцы или могут претендовать на альтернативный статус. В случае, если в Латвию попадают экономические мигранты, они получают негативные решения о присвоении статуса беженца или альтернативного статуса.

Напомним, что всего до конца марта Латвия приняла уже 280 лиц, что более половины из обещанного числа ищущих убежища.

Всего же Латвия в 2015 году обязалась в течение двух лет принять 295 человек из Греции, 186 из Италии и 50 из Турции.

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